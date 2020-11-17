Пожалуй каждая молодая женщина мечтает быть богатой и независимой личностью. Для достижения этой цели три варианта: родится в семье банкира, удачно выйти замуж и трудоустроится в хорошее место.

Первый: не зависит от нас, родителей, как и Родину не выбирают.

не зависит от нас, родителей, как и Родину не выбирают. Второй: редкая удача.

редкая удача. Третий: высокооплачиваемая работа для девушек в Киеве вполне реальный способ как улучшить свою жизнь.

Как правило, наиболее востребована работа в Киеве без опыта работы для девушек которые часто без образования. На первый взгляд найти такие вакансии молодым женщинам практически не реально. С 2014 года, на столичном рынке труда спрос гораздо меньше предложения. По этому, далеко не все могут отыскать подходящие предложения сотрудничества.

Работа в Киеве для девушек

К счастью, девушки ищущие работу в столице посетившие эту страницу, могут считать что им крупно повезло. Миссия нашего сайта помогать с поиском выгодных вариантов сотрудничества с проверенными работодателями в городе Киев.

В интернете можно найти тысячи объявлений с предложением трудоустройства. Но из общей массы, максимум 10% это достойные предложения с приличной зарплатой. Уровень неблагонадежности остальных, колеблется от плохого до откровенно опасного. При таком % соотношение устраиваться наугад, равнозначно игре в русскую рулетку с пятью патронами в барабане!

Тем более что многим нужна работа для девушек в Киеве с проживанием, это требование дополнительно усложняет и без того непростую задачу. Но не стоит расстраиваться и впадать в депрессию. У нас для всех найдется решение, какие бы строгие требования девушка не заявляла бы.

Работа в Киеве для девушек от 18 лет

Прямо здесь и сейчас поделюсь мало известными надежными местами где быстрее всего найти вакансии в Киеве молодой и красивой девочке.

Бесплатные объявления на доске трудоустройства “Комсомолка ворк”. Плюсы: огромный предложений сотрудничества. Минусы: кто угодно может бесплатно добавить объявление, порядочность никто не гарантирует. Телеграм канал “Патриотка” – здесь добавлены только премиум (платные) вакансии. Не гарантия, но всё же определенный фильтр от черного списка. “Ферма” – рейтинг проверенных работодателей. Минусы: небольшой выбор 2-3 вакансии. Плюсы: проверенные на личном опыте девочек. Ничего надежней не существует. По ссылке подробно изложен простой, но эффективный принцип работы.

Если ты впервые занялась поиском работы и не осознала насколько важно сотрудничество с проверенным менеджером, почитай грабли в блоге Шпаргалка. Это рубрика в которой добавлены реальные истории из личного опыта участниц наших телеграмм групп и каналов.

Надёжные вакансии в агентстве AEMAL

К примеру, приведу одно из проверенных агентств с опытом работы более 12 лет и является участником рейтинга. Сразу честно перечислю преимущества и недостатки агентства “AEMAL”.

Преимущества:

Высокий заработок от 350 000 грн в месяц.

Возраст от 18 до 35 лет.

Свободный график работы.

Личные водители.

Со своей проверенной базой клиентов.

Гарантирована 100% безопасность и конфиденциальность.

К слову, последний пункт очень важный показатель, который все обещают, но по факту выполняют единицы.

Недостатки:

Строгий отбор по внешним данным.

Требуют ответственность.

В случае злостного нарушения договоренностей есть штраф.

Работа только на выезд.

Недостатки возможно это грубо сказано, по сути они требуют выполнять заранее оговоренные условия сотрудничества. Что также гарантируют со своей стороны. Еще один минус, если тебе нужна работа в Киеве для девушек с проживанием, этот вариант не подойдёт. Здесь только выезды.

За то взамен получаешь работу в команде профессионалов по самым высоким ценам в городе.

Условия работы

Немного подробнее об условиях сотрудничества с агентством “AEMAL”.

Впемя 1 группа 2 группа 3 группа 4 группа час 150 200 250 300 2 часа 220 300 350 400 3 часа 300 350 450 500 4 часа 400 400 550 600 6 часов 500 500 700 800 10 часов 600 750 1000 1 000 12 часов 800 900 1200 1 200 48 часов 1200 1300 1800 1 800 3 дня 1600 1800 2400 2 400 4 дня 2000 2300 3000 3 000 5 дней 2400 2900 3500 3 500 6 дней 2800 3300 3900 3 900 7 дней 3200 3700 4300 4 300 Доход Доход Доход Доход Заработок указан долларах США (USD)

Выше указан общий заработок, сколько всего клиент платит за время провождение с девушкой. Эту сумму модель делит с агентством 60 на 40% (девушке 40%). Но ей остается полностью оплата за дополнительные услуги, которые указываете Вы сами. Часто эта сумма превышает стандартную стоимость времени.

Если кому-то может показаться что завышенный % агентства, не торопитесь с выводами. Учитывая что они РЕАЛЬНО выполняют обязанности и гарантируют защиту, считаю Ваша безопасность бесценна.

Недавно вырезала фрагмент старого известного фильма. Советую посмотреть, за 57 секунд отображена вся суть работы между агентством и девушкой.

Кого интересовало сотрудничество с этим агентством ниже указаны способы связи с ними.

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Работа для девушек в Киеве с проживанием

Если тебе категорически нужна работа в Киеве с жильем для девушек, это не проблема. На доске объявлений комсомолка или телеграм канале патриотка ежедневно публикуют свежие вакансии. В которых предлагается работа в Киеве для девушек 17 лет и старше, даже если тебе 40 лет, можно найти что-то подходящее.

Также, если у тебя есть достаточный опыт работы и ты уже работаешь как индивидуалка, в этом разделе найдешь много полезных советов.

Кроме того, в группах часто требуются девушки на работу администратор в салон или оператор.

Плюс, в условиях карантина часто предлагается удаленная работа девушкам со всех городов Украины.

Итоги

В завершение подведем итоги. Если ты внимательно читала содержимое страницы, значит без проблем сумеешь найти работу. При этом не рискуя личной безопасностью.

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Всем добра и удачи.