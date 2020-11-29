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Наш предлагает девушкам ищущим работу, выбирать только надёжные вакансии. Это не развод, а реальность. Более подробно о нас и нашем проекте можете прочитать по ссылке. Всё что от Вас требуется это уделить 3 минуты и внимательно изучить содержимое изложенное ниже.

Если ты желаешь стать независимой девушкой способной самостоятельно решать все насущные проблемы и смело смотреть в будущее, тогда Вы по зашли по адресу. Мы одно из самых старых и опытных агентств, наш опыт работы в этой сфере с 2001 года.

За 19 лет мы заработали огромную клиентскую базу и самое главное достижение — доверие моделей и клиентов. По этому, если тебя интересует работа в сфере досуга в Екатеринбурге в проверенном месте, у нас для тебя есть предложение от которого ты не сможешь отказаться!

Работа для девушек в сфере досуга Екатеринбург

Работа для девушек в Екатеринбурге

Наше агентство имеет опыт работы более 7 лет в сфере досуга нашего города. За это время, сотрудничество с нами принесло отлично доход сотням девушек которые с нами работали. Но эти годы, мы заработали кое-что дороже денег:

Огромную базу лучших клиентов. Доверие всех платежеспособных мужчин. Отличную репутацию среди моделей. Никаких штрафов и вычетов.

С нашей точки зрения первые два пункта значительно дороже денег. Потому что, это драгоценный жизненный опыт который невозможно купить. Он приходит с годами благодаря упорству и работе над ошибками.

По этому, на каждую модель работающую в нашем агентстве по умолчанию работает наша команда и весь наш опыт. Таким образом, наша репутация среди клиентов является гарантией стабильного и высокого дохода для каждой нашей сотрудницы. А наш опыт это залог спокойного отлаженного как часы рабочего процесса.

Всё что требуется от девушки – желание ежемесячно зарабатывать приличную сумму денег!

Условия сотрудничества

Благодаря нашему многолетнему опыту, о нас знают минимум 80% платёжеспособного мужского населения Свердловской области. По этому, мы обеспечим стабильной работой и высоким доходом любую желающую.

Соответственно, сколько заработает модель, напрямую зависит от многих факторов. Но среди них можно выделить 5 основных:

Возраст (чем младше тем дороже).

Доступные услуги (чем больше, тем лучше).

Внешние данные.

Харизма

Сексуальность — когда девочка делает ветер в постели и ей это самой нравиться.

Естественно от этих параметров зависит по какой цене будет работать девочка. Чтобы было проще и точнее понять суть этого предложения, в таблице указаны три возможные варианта по какой цене может работать девочка.

60 минут 4000 6000 9 000 2 часа 8000 14000 18000 3 часа 12000 16000 22000 Заработок указан в рублях

У многих сразу появится вопрос, по какой цене буду работать я? Чтобы я могла дать Вам точный ответ мне надо увидеть Ваши фото, и знать какие услуги предоставляет девочка. В темную, не видя человека, я не могу угадать.



Услуги и расходы

В эту общую сумму по умолчанию включены всего лишь три услуги которые обязательно предоставлять:

Классический секс. Оральный с резинкой. Куни (по желанию).

Все остальные услуги девушка предоставляет по личному усмотрению! Так же, сама определяется какая сумма доплаты. И самое главное что деньги за дополнительные услуги и чаевые остаются 100% моделям! То есть, это не делиться с агентством.

Расходы:

Расходами является проживание оплата за проживание в апартаментах (1700 рублей сутки). Половину за это платит агентство только первый месяц. Все последующие месяцы девушка самостоятельно оплачивает жилье.

Это Вам не работа для девушек в Екатеринбурге в ВК. Одним из наших приоритетов, предоставить нашим девушкам много работы и обеспечить комфортные условия проживания. Так же, работа в приличных апартаментах нужна потому что уровень клиентов того требует.

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Требования к девушкам

На самом

Возраст 18-40 лет.

Без лишнего веса.

Приятная внешность.

Адекватность.

Умение общаться с людьми и поддержать разговор.

Если коротко, от девушек требуется: иметь ухоженный внешний вид не иметь проблем с наркотиками и алкоголем желание работать и зарабатывать много денег.

Работа в Екатеринбурге для девушек со всех городов России

Екатеринбург — третий по величине город России. Является административным центром Уральского федерального округа и Свердловской области. Население которого составляет 1,387 миллиона жителей. Это город миллионник с развитой экономикой и множеством богатых людей.

По этому, наше предложение подходит любой желающей со всех уголков России. Даже если девушка ищет работу из другого региона. У нас огромный опыт сотрудничества с иногородними.

Как правило, эта схема популярна среди девушек которые боятся работать у себя в городе чтобы не спалиться. В среднем, приезжают на 2-4 недели, работают и возвращаются домой. По этому, в случае необходимости оказываем всяческую поддержку и помощью таким девочкам.

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В завершении, подведу итог. Это не рекламный завлекательный тест, а описание реальных принципов по которым мы работаем много лет. По этому, нас знают и доверяют лучшие клиенты региона и советую подружкам девушки.

Как убедительный аргумент моих слов является наше присутствие в рейтинге проверенных агентств «ФЕРМА».



На ферме +1 агентство которое предлагает высокооплачиваемую работу для девушек в Екатеринбурге. Обещают заработок от 420 000 рублей в месяц!



От себя добавлю что шефиня действительно отзывчивый и на редкость порядочный человек!#эскорт #вакансии #Екбhttps://t.co/ToigPLB0Dr — Шпаргалка эскортницы (@shpargalka_work) November 29, 2020 Работа Екатеринбург вакансии для девушек

Это самый известный и популярный рейтинг надежных работодателей от «Шпаргалка эскортницы». Который пользуется доверием множества девочек. Которых можно увидеть в телеграмм чате «Болталка» где 8000+ участниц.

Плюс мы, как и все участники рейтинга взяли на себя обязанности конфиденциальности и безопасности девушек. Более подробно про распространенные «подводные камни» которые может «подарить», читайте по ссылке.

Контакты

Если Вас заинтересовало наше предложение, по всем вопросам звоните или пишите в л.с или WhatsApp telegram. Я практически всегда на связи, 24/7 в любое удобное время и днём и ночью. Наш профессиональный дружественный, отличный коллектив и лояльное начальство поможем Вам исполнить свои мечты и достичь всех целей.

С нами Вы станете независимой девушкой способной самостоятельно себя обеспечить на должном уровне. Все что надо от Вас, связаться с нами прямо сейчас!

Всем добра и удачи.

Даша