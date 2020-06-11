Работа для девушек в Краснодаре

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Работа в сфере досуга для девушек без опыта
Если говорить откровенно, не взирая что за окном 2020 год XXI века второго тысячелетия от Рождества Христова, во многих городах и весях ещё водятся сутенеры из 1990-х годов. В случае если тебя интересует Россия в целом как место заработка, необходимо быть бдительной при выборе объявлений. Работа проституткой в Краснодаре в целом обстоит как везде по стране.
В первую очередь необходимо учитывать специфику города. По состоянию на 2020 год официальное количество населения — 932 620 тысяч человек.
Работа эскорт в Краснодаре
Если взять для сравнения эскорт в Сочи, работа в досуге Краснодара не имеет сезона. Но всё же, географическое расположение на юге России немного влияет на цены и заработки с наступлением лета. Условный местный сезон считается с 25 мая и длится до октября включительно. За счёт стабильного потока туристов, в этот период, заработок увеличивается на 50% в отличие от остального времени года (ноябрь-апрель).
Стоит отметить что пользуется популярностью работа для девушек из Новороссийска, Анапа, Геленджик и Туапсе. По сколько, эти небольшие населенные пункты и предоставлять интим услуги местным молодым женщинам опасно в плане конфиденциальности. В то время как эскорт услуги в Краснодаре в нашем агентстве это работа для девушек которая абсолютно безопасна. По этому, с нами сотрудничают в основном жительницы со всех регионов РФ.
Условия сотрудничества
Учитывая работа в сфере интима Краснодара пользуется спросом с разных уголков страны, в свою очередь мы идём навстречу иногородним девочкам. При необходимости встречаем Вас на вокзале или аэропорту и доставляем к месту жительства. По умолчанию предоставляем проживание в уютных апартаментах.
Кроме этого мы гарантируем.
- Безопасность;
- 1000% отсутствие проблем с полицией;
- Гибкий график (согласовываем с каждой);
- Выходные в любое, только предупреждать за ранее;
- Нет штрафов и вычетов;
Мы предлагаем не только выгодные условия сотрудничества, но и самый высокий доход.
|Час
|3000 руб.
|2 часа
|5000 руб.
|3 часа
|7500 руб.
|12 ч. (ночь)
|21 000 руб.
При этом, зарплата выплачивается ежедневно! Всё честно и без обмана.
В среднем мы даём пять клиентов в день, общая касса составляет 15 тысяч рублей. Чистая прибыль модели 7 500 руб. Следовательно, за месяц минимальная зарплата 300000 ₽ за 20 дней, десять из которых выходные.
Наша вакансия подойдёт практически для каждой девушки
Несмотря на приличный доход, наша вакансия подойдёт почти всем девушкам. Для этого необходимо соответствовать следующим критериям.
- Возраст 18-35 лет.
- Рост 160-185 см.
- Без лишнего веса.
- Приятная внешняя наружность.
- Умение находить общий язык и поддержать разговор.
- Отсутствие алкогольной или наркотической зависимости.
- Адекватность.
- Желание быть материально независимой.
Как видите, выше перечислены минимальные параметры, под которые подойдёт 9 из 10 обычных девочек.
Самое главное: требуются молодые, уверенные в себе девушки.
От которых достаточно проявить немного женского обаяния в компании с клиентом. Всё остальное, комфортные условия, рекламу, квартиру и прочие текущие моменты мы обеспечим со своей стороны.
Чем отличается работа в Краснодаре для девушек в нашем агентстве
Если открыть Yandex или Google, чтобы найти подходящие вакансии, на множестве досок предлагается «высокооплачиваемая работа для девушек в Краснодаре». Но как показывает практика, минимум 80% подобных объявлений это мошенники или местные сутенёры-дикари с негативной репутацией и отзывами эскортниц имевшими опыт сотрудничества.
В свою очередь мы, чтобы попасть в рейтинг надёжных работодателей «ФЕРМА», как и все участники ожидали три месяца. При этом, всё это время в наш адрес не поступало жалоб от участниц телеграмм групп. Наше агентство и прежде имело положительную репутацию среди девушек которые с нами сотрудничали. Но теперь, это подтверждают тысячи независимых участниц сообщества «Шпаргалка эскортницы».
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